Uma investigação foi lançada para apurar a criação de vídeos "insensíveis e desrespeitosos" na plataforma TikTok, protagonizados alegadamente por trabalhadores de cemitérios.

Os vídeos, vistos milhares de vezes na plataforma, mostram dois homens a dançar enquanto carregam um caixão. Outro, mostra um funcionário a brincar perto de uma cova aberta.

Acredita-se que as imagens foram filmadas no cemitério de Nottingham Road, no concelho britânico de Derby.

O Conselho Municipal disse que está a trabalhar para identificar os envolvidos. Não se sabe se os homens nos vídeos são funcionários públicos.

Num dos vídeos, entretanto apagado, um homem pode ser ouvido a falar num cemitério, antes de a câmara girar e revelar uma sepultura com um caixão e flores dentro. Outro mostra dois homens a dançar enquanto carregam um caixão nos ombros.

Os vídeos datam de 2020. Um porta-voz do Conselho Municipal disse que "o município não tinha conhecimento desses vídeos”.

No entanto, a autarquia lançou uma investigação completa para identificar os envolvidos. "O conteúdo é insensível e desrespeitoso, e não toleramos esse comportamento”, assume.