O famoso rapper britânico Swarmz escapou ileso a um aparatoso acidente entre um Ferrari e um autocarro de dois andares, na tarde deste domingo, no centro de Londres, de acordo com a Sky News.

O cantor publicou uma história no seu Instagram que o mostrava no local do acidente, mas ainda não foi divulgado se o carro lhe pertencia ou se o estava a conduzir na altura do acidente.

O desportivo italiano, um 488 GTB, avaliado em quase 279 mil euros, ficou totalmente destruído, como se pode ver pelas imagens que foram publicadas nas redes sociais.

The remains of a Ferrari on Northumberland Avenue. Damaged bus in the background. All three emergency services in attendance along with Westminster’s cleaning team tidying up the mess. pic.twitter.com/OUH2upiYT4