Na Croácia, dez pessoas morreram na sequência de despiste de um autocarro na cidade de Slavonski Brod, numa autoestrada que liga a capital Zagreb à Sérvia.

O acidente ocorreu por volta das 6:00 locais e fez pelo menos 45 feridos, alguns com gravidade, de acordo com as autoridades locais.

De acordo com as autoridades croatas, um dos dois motoristas que conduziam veículo pesado de passageiros alternadamente terá adormecido e acabou por ficar encarcerado, mas sobreviveu.

Disse que adormeceu por um momento”, explica o responsável de operações de socorro Slavko Pranjic.

No autocarro, seguiam 67 passageiros, incluindo 15 crianças e os dois motoristas, um dos quais também morreu no acidente.

Um dos piores acidentes que já vi”, refere o chefe da polícia local, Franjo Galic.

Fotos do incidente mostram o autocarro tombado numa zona relvada junto à estrada.