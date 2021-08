A partir desta quarta-feira, dia 1 de setembro, Espanha vai contar com 477 quilómetros de autoestrada livre de portagens. De acordo com nota do governo espanhol, estes quilómetros vão estar livres de portagens até que seja implementado um novo modelo.

A mesma fonte dá conta que o levantamento das portagens nos troços da AP-2, entre Saragoça e El Vendrell, em Tarragona, e da AP-7, entre a fronteira com França e Tarragona, vai significar uma redução para os condutores em cerca de 515 milhões de euros por ano.

Com a gratuidade que entra em vigor a partir de amanhã, passam a ser 1514 os quilómetros pagos, já que 477 quilómetros começam a ser gratuitos.