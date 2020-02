Peter Phillips, o neto mais velho da rainha Isabel II, anunciou esta segunda-feira que se está a divorciar da mulher, Autumn Phillips.

O filho da princesa Ana e a canadiana casaram-se em 2008, em Windsor, e são pais de Savannah, de nove anos, e Isla, de sete.

Em comunicado divulgado pela família real e citado pela BBC, o casal diz que a decisão de avançar para o divórcio foi “a melhor para as duas crianças e para a amizade contínua”.

O casal vai partilhar a guarda das crianças.

A mesma nota divulga que as duas famílias estão “tristes” com as notícias – das quais foram informadas ainda no ano passado – mas que são “completamente a favor” da decisão de “guarda partilhada”.