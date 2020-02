Uma avalanche na Turquia fez, nesta quarta-feira, 21 mortos e vários desaparecidos, avançam as agências de notícias internacionais, citando as autoridades locais.

As vítimas mortais foram apanhadas por uma segunda avalanche durante os trabalhos de resgate de duas pessoas desaparecidas na sequência de uma primeira avalanche.

#Breaking | Dozens of Turkish rescue workers are missing after being hit by an #avalanche in eastern #Turkey while on a mission to find two other people missing in a previous avalanche. pic.twitter.com/2gqY5rYQev https://t.co/oLdew6MbJI

Até ao momento, 25 operacionais foram resgatados com vida, e transportados ao hospital, mas haverá dezenas de vítimas debaixo da neve.

📍A second avalanche in #Turkey's Van has buried the search and rescue teams searching for the victims of the first avalanche



▪️More than 50 people were believed to be trapped under the avalanche; so far 25 search and rescue personnel have been rescued; 8 people died pic.twitter.com/razS49aQGV