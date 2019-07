Podia ser uma imagem banal: uma ave corta-água alimenta a sua cria numa praia da Florida, nos Estados Unidos. Mas, o alimento que a mãe dá à cria é uma beata, uma das centenas que polui as praias de todo o mundo.

A fotografia foi tirada por Karen Mason no passado dia 20 de junho, na praia de St Pete, na Florida, que depois a publicou no Facebook. Rapidamente a imagem se tornou viral e, dias depois da primeira fotografia, Karen divulgou uma nova imagem em que é possível ver a cria a caminhar com a beata no bico.

"Esta cria recebeu uma beata da mãe. É hora de limparmos nossas praias e deixarmos de tratá-las como um gigantesco cinzeiro", escreveu Karen na legenda.

Cria com beata no bico [Foto: Karen Mason]

De acordo com André Silva, do PAN, “estima-se que em Portugal são atiradas para o chão cerca de 7.000 beatas a cada minuto”. A 14 de junho, a Assembleia da República aprovou o projeto de Lei do PAN relativo ao fim a dar às beatas de cigarros, que prevê a existência de cinzeiros em estabelecimentos e coimas elevadas para quem as deitar para o chão.