Um voo da easyJet com partida de Manchester, no Reino Unido, com destino a Alicante, em Espanha, foi obrigado a regressar por duas vezes ao terminal do aeroporto, devido a desacatos com passageiros embriagados.

Sabemos que alguns passageiros estavam a beber o próprio álcool a bordo e antes de embarcarem", revelou a companhia aérea em comunicado. "A polícia entrou no avião para retirar os passageiros antes de o voo continuar para Alicante.

Segundo a imprensa britânica, os confrontos dentro do avião obrigaram mesmo o piloto a regressar ao aeroporto depois de uma primeira descolagem. Os desacatos repetiram-se quando o voo estava prestes a partir novamente, tendo o avião suspendido a descolagem, regressando uma segunda vez ao terminal.

O voo EZY1919 acabou por aterrar em Espanha com quase quatro horas de atraso.

Ainda que estes incidentes sejam raros, levamo-los muito a sério e não toleramos comportamento abusivo ou intimidante a bordo", sublinhou a easyJet.

Na sequência deste tipo de episódios, o governo britânico estará já a considerar impor restrições ao consumo de álcool em aeroportos.