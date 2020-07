A companhia aérea australiana Qantas despediu-se do seu último Boeing 747 de uma forma original. Após descolar pela última vez do aeroporto de Sidney, os pilotos desenharam um canguru no céu, o logótipo da empresa.

Dezenas de pessoas reuniram-se no aeroporto esta quarta-feira para se despedirem do QFA747, escrevendo mensagens no corpo do avião e lendo mensagens de homenagem. A partir de agora, o aparelho ficará no deserto de Mojave, nos EUA.

Qantas does it with style! 😎 Fantastic and memorable flight path! 😍 Queen of the sky Qantas 747 is on her way to retirement! 😢 #QF7474 #Qantas pic.twitter.com/PjAqUFqici — Priyanga Wijewardana (@askPriyanga) July 22, 2020

“É difícil descrever o impacto que o 747 teve na aviação num país tão distante como a Austrália”, disse o CEO da empresa, Alan Joyce, citado pela BBC.

“Esta aeronave estava bem à frente do seu tempo. Pôs as viagens internacionais ao alcance dos australianos de classe média e as pessoas não deixaram de aproveitar essa oportunidade”, acrescentou.

Live feed of the last Qantas 747 QF7474https://t.co/LeWF6P9LlA — Ian Duncan (@Sysngn) July 22, 2020

No mês passado, a Qantas anunciou que iria eliminar seis mil empregos, como consequência dos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Devido à pandemia, a retirada dos 747 aconteceu seis meses antes do previsto.