Uma aeronave caiu na zona Norte de São Paulo, no Brasil, esta sexta-feira à tarde. Há dois mortos confirmados e 12 feridos, segundo os bombeiros. Pelo menos duas casas foram atingidas.

O acidente ocorreu numa área residencial perto do Aeroporto Campo de Marte, terminal de voos executivos, e junto a um posto de gasolina, pouco tempo depois de ter efetuado a descolagem.

Na sequência da queda da aeronave, gerou-se um incêndio que atingiu habitações no bairro de Santana. O fogo propagou-se até à estrada, mas já está controlado, dizem também os bombeiros.

O G1 relata que também veículos que estavam na rua onde a aeronave caiu foram atingidos.

