Um grupo de aviões militares suíços, que não estavam equipados com GPS, proporcionaram um momento embaraçoso, mas ao mesmo tempo engraçado.

Um conjunto de aviões F-5E Tiger II tinham como missão sobrevoar a região de Langenbruck, para prestar homenagem a um piloto suíço, mas, em vez disso, sobrevoaram a cidade de Mümliswil e proporcionaram um espetáculo aos festivaleiros do Northwest Yodelling Festival.

O erro da Patrouille Suisse valeu um pedido de desculpas do porta-voz do Ministério da Defesa da Suíça.

Os aviões, que integravam a força aérea, deveriam ter realizado um espetáculo no 100º Aniversário da morte de Oskar Bider. O primeiro piloto a voar sobre os Alpes, no ano 1913, com apenas 22 anos. Quanto aos festivaleiros, adoraram a exibição surpresa.