É uma história que certamente ninguém vai esquecer, uma vez que, no Alasca, um bebé nasceu prematuramente num local invulgar.

Às 35 semanas de gestação, Chrystal Hicks, que vive no distrito de Glennallen, começou a sentir contrações, mas pouco depois dos primeiros sinais de parto, o bebé acabou por vir ao mundo no avião que levaria a mãe até à cidade de Anchorage, a menos de 300 quilómetros de distância do hospital.

O menino nasceu cerca de 20 minutos depois das águas rebentarem e foi batizado de Sky (Céu em inglês). Tudo aconteceu no dia 5 de agosto.

“Eu estava a ter contrações e elas não paravam, estavam a ficar cada vez mais fortes, mas mesmo assim pensámos que íamos conseguir chegar ao hospital (…) Mas obviamente não fomos muito longe”, disse Hicks.

Sky e sua mãe chegaram bem ao hospital, mas por ser prematuro, o recém-nascido precisou de ser ventilado. Os médicos dizem que deverá ter alta nos próximos dias.

Este é o quarto filho de Chrystal Hicks. Em casa, à espera do pequeno Sky estão os três irmãos, de 3,9 e 11 anos.