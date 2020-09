Viveram-se momentos de pânico em Paris esta terça-feira depois de várias pessoas terem ouvido aquilo que parecia uma grande explosão.

Nas redes sociais, muitos indagaram sobre a origem do som que se propagou por volta das 11:00 (12:00 em Portugal Continental) e deixou muitos em alarme.

Durante uma partida no torneio Roland Garros é possível ouvir o som - e observar a reação do público - com maior detalhe.

A polícia francesa depressa desmentiu a existência de uma explosão, justificando o som com o facto de um avião militar Rafale ter quebrado a barreira do som.