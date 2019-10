Um avião bimotor, um Cessna 414, despenhou-se nesta terça-feira contra uma vivenda nos subúrbios de Nova Jérsia, Colonia, nos Estados Unidos, segundo as autoridades citadas pela CNN.

Não foi revelado, para já, se há vítimas, mas, segundo um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver uma casa em chamas.

A agência noticiosa Associated Press, citando fonte dos bombeiros, diz que, pelo menos, duas casas estão a arder. Trata-se de uma zona residencial bastante arborizada.

Fonte das autoridades no local disse ao The New York Times que não há feridos a registar no terreno e que só o piloto estaria a bordo.

O acidente aéreo, que ocorreu cerca das 11 horas locais, está já a ser investigado pela Administração Federal de Aviação (The Federal Aviation Administration, na designação original) e pelo National Transportation Safety Board (conselho para a segurança dos transportes nacionais, na tradução literal).

#FAA Statement on the Cessna 414 incident on Berkley Avenue in #Colonia, #NewJersey. We will provide updates as they become available. pic.twitter.com/pUpyZuGWDP