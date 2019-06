Os passageiros de um voo da ALK Airlines, que fazia a ligação entre o Kosovo e a Suiça, viveram momentos de pânico, quando o avião foi atingido por uma forte turbulência.

As imagens captadas dentro do avião mostram um carrinho com comida e bebidas, incluindo chá e café quentes, a voar e a cair em cima dos passageiros. É possível ouvir também as pessoas a gritar e a rezar.

A turbulência começou cerca de 30 minutos depois da descolagem e prolongou-se durante cinco minutos.

Depois de aterrarem em Basileia, nove pessoas foram transportadas para o hospital, com feridos ligeiros.

