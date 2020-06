A companhia de transportes aéreos indonésia Garuda anunciou esta sexta-feira que está a planear substituir as máscaras usadas pelo pessoal de cabine por viseiras depois de vários passageiros manifestarem-se contra não conseguirem ver o sorriso da tripulação.

Segundo o jornal The Jakarta Post, a companhia aérea recebeu várias queixas de clientes que consideraram que os voos com máscaras são menos acolhedores.

A companhia aérea retomou os voos no dia 7 de maio depois de os ter suspendido devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Durante os últimos voos, a tripulação foi obrigada a usar máscaras e luvas de proteção de acordo com um protocolo de saúde pública.

Vários passageiros reclamaram porque não conseguiam perceber se os assistentes de bordo e as hospedeiras estavam a sorrir ou se estavam preocupadas por causa das máscaras”, afirmou Irfan Setiaputra, CEO da Garuda, durante um webinar na quinta-feira.

Para contrariar a preocupação dos passageiros, o CEO disse que a companhia ia optar por viseiras de plásticos.

Com isto, a interação humana no avião pode continuar a existir, embora minimizada, e podemos aliar o conforto à segurança”, afirmou Irfan Setiaputra.

Segundo o Ministério dos Transportes da Indonésia, todo o pessoal de bordo deve utilizar máscaras e luvas de proteção a menos que interfiram com as responsabilidades e deveres de segurança e saúde no trabalho.