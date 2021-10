Uma nova estirpe da covid-19 é já responsável por 10% dos casos da doença em Inglaterra e 6% em todo o Reino Unido. Identificada como AY 4.2, é considerada uma sub-espécie da variante Delta.

Segundo a BBC, as mutações da nova variante podem dar mais resistência ao vírus. As autoridades britânicas já estão a testar laboratorialmente a estirpe, para avaliar o risco que pode oferecer à população.

Inicialmente identificada em julho de 2021, esta variante tem crescido lentamente e inclui duas mutações na proteína Spike, denominadas Y145H e A222V, que também foram encontradas em outras estirpes.

Nove casos em Portugal

Em Portugal, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, “foram detetadas até à data 9 sequências ‘AY.4’”, de entre 9.544 sequências Delta analisadas.

A análise genética indica que os casos detectados em Portugal (entre 24 de agosto e 4 de outubro) representam várias introduções independentes do vírus, as quais estão sob investigação pelas autoridades de Saúde”, pode ler-se no comunicado emitido no dia 19 de outubro.

Esta nova variante também foi detetada na Dinamarca e nos Estados Unidos.

Reunião de emergência em Israel

Em Israel registou-se um caso, o que levou o ministério da saúde do país a reunir-se de emergência. Trata-se do caso de uma criança de 11 anos, que tinha estado na Moldávia.

Temos de ser rápidos a agir para manter o sucesso que conseguimos alcançar na luta contra a vírus”, pode ler-se num comunicado emitido pelo ministério da saúde israelita, citado pelo Times of Israel.

Até esta segunda-feira, 5,7 milhões de israelitas tinham a segunda dose da vacina, Adicionalmente, cerca de 3,8 milhões já receberam a terceira, de acordo com dados revelados pelo Jerusalem Post.

O Reino Unido tem registado um aumento dos casos de covid-19 na última semana. Desde o dia 13 de outubro, o país soma mais de 40 mil novas infeções por dia. O governo britânico já garantiu que, apesar da situação, não serão impostas novas restrições.

O professor François Balloux, diretor do University College of London Genetics Institute, considera, no entanto, que a nova variante não explica esta subida.