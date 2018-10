Já ouviu falar do parasita "come cérebros"?

Chama-se "Naegleria fowleri" e é uma ameba, um microrganismo que pode ser encontrado na água ou no solo, e que caso seja inalado por um humano resulta numa doença que se chama Meningoencefalite Amebiana Primária, uma infeção cerebral.

O Naegleria fowleri vive em ambientes húmidos, onde exista água doce com temperaturas entre os 30 e os 45 graus, desenvolvendo-se muitas vezes em águas paradas, em lagos, rios e piscinas com tratamentos inadequados de cloro.

A infeção é desenvolvida quando há contacto com a água contaminada através de inalação. Dessa forma, o Naegleria fowleri consegue entrar no sistema nervoso central através das membranas mucosas do nariz e ao chegar ao cérebro ataca o tecido cerebral, sendo quase sempre letal (97% dos casos de meningoencefalite amebiana primária são letais). Advém daí o nome pelo qual esse microrganismo é conhecido: “A ameba que come cérebros”.

Quando alcança o cérebro, o Naegleria fowleri causa inflamações, morte das células cerebrais e sangramento. Os sintomas incluem dor de cabeça, febre e náuseas. Num estado mais grave, este parasita pode ainda provocar perda de equilibro, alucinações e torcicolos, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention).

De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention), está descartada a possibilidade de infeções por meio de ingestão da água contaminada pela boca ou do contacto entre pessoas contaminadas.

Foi descoberto há 53 anos na Austrália, mas já identificado no continente americano, em África e na Europa. Em Portugal, ainda não há registo de que alguém tenha contraído a infeção por este parasita, mas em Espanha ainda este ano se registou um caso.

Um artigo da BBC relata a morte de um surfista que esteve numa piscina de ondas no Texas, Estados Unidos, e contraiu a infeção e outro caso na Argentina, de um menino de oito anos que também acabou por morrer, após ter nadado numa lagoa contaminada.

O tratamento para uma infeção bastante rara

A infeção que o parasita Naegleria fowleri provoca é bastante rara. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention), 143 pessoas contraíram esta infeção nos Estados Unidos entre 1962 e 2017. No entanto, apenas quatro pessoas sobreviveram.

Em Espanha, uma menina de dez anos conseguiu sobreviver à infeção do parasita Naegleria fowleri, após ter sido contaminada numa piscina municipal de Toledo. A menina estava na água quando inalou o parasita. Através dos nervos olfativos, o parasita chegou ao cérebro e provocou-lhe Meningoencefalite Amebiana Primária, a tal infeção cerebral grave.

Esta jovem faz parte dos 3% de casos conhecidos que conseguiram sobreviver a esta infeção, sendo que em 97% dos casos os indíviduos infetados morreram.

É um caso absolutamente excecional, que ainda está em estudo e que aguarda a publicação de um artigo nas revistas científicas”, sublinhou Manuel Tordera, diretor-geral de Saúde Pública da região, citado pelo jornal “El País”.

A menina de dez anos conseguiu sobreviver à Meningoencefalite Amebiana Primária graças à miltefosina, um medicamento antiparasitário. No entanto, o tratamento nem sempre é eficaz, daí a baixa percentagem de sobrevivência.

Para evitar ser contaminado com o parasita Naegleria fowleri, o aconselhado é manter a água distante do nariz ao nadar e mergulhar em locais onde exista água doce e sem tratamento. Deve cobrir o nariz com a mão e mantê-lo fora de água ou utilizar objetos próprios para cobrir os orifícios.