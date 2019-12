/ AM

Um empresário português foi encontrado morto dentro de um carro depois de ter sido raptado durante um assalto ao bordel de que era proprietário em Camaçari, cidade da região metropolitana de Salvador, na Bahia, Brasil.

Segundo a imprensa brasileira, Amílcar José Farias Medeiros, conhecido como Zeca, foi levado por três suspeitos quando se encontrava no estabelecimento com a mulher e vários clientes.

Antes de abandonarem o local, os assaltantes levaram objetos pessoais de todos os presentes. As imagens de videovigilância mostram os suspeitos a entrar no local e a obrigar os clientes a deitarem-se no chão, antes de saírem acompanhados por Amílcar Medeiros.

A polícia ainda chegou a cruzar-se com o grupo, com quem trocou tiros, mas não o conseguiu parar.

O corpo do empresário viria a ser encontrado dentro de um carro, com marcas de disparos de arma de fogo. A polícia suspeita de que se tenha tratado de um ajuste de contas.

Os suspeitos do crime estão a monte.

O português já era conhecido das autoridades. Em 2017, o empresário tinha sido detido por um esquema de modificação de veículos.