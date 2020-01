Quando cai a noite, na Baía de Jervis, na Austrália, o mar ganha um novo brilho. Um azul fluorescente invade esta paisagem marítima. Podem parecer efeitos especiais, mas, na origem desta magia, estão seres naturais: algas bioluminescentes.

O fotógrafo Jordan Robins, conhecido por ser um apaixonado pela vida marítima, captou imagens impressionantes, que têm sido partilhadas nas redes sociais.

