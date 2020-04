John Krasinski, o ator da série “The Office” foi, não só foi o anfitrião, como também o DJ do baile de finalistas de centenas de estudantes americanos.

O ator decidiu organizar o evento e dar música a milhares de jovens que viram as suas festas canceladas, devido à pandemia do novo coronavírus .

Kransinski anunciou nas redes sociais que ia planear o evento e convidou artistas como Billie Eilish, os Jonas Brothers, Chance the Rapper e ainda o ator Rainn Wilson.

Este esteve longe de ser um baile tradicional, mas foi uma forma dos jovens não deixarem passar a data em branco, tendo em conta os tempos que o mundo vive.

Uma das histórias que se tornou viral foi a de uma mãe, Laura Stow, que convidou a filha para ser o seu par neste baile virtual. Madison Simoneau, que inicialmente não estava muito convencida, acabou por aceitar o pedido da mãe, usou o vestido que já tinha encomendado e dançou na sala.

“Não era o baile com que ela tinha sonhado. Mas como ela é fã do The Office, este foi o segundo melhor baile de sempre” contou a mãe numa entrevista à CNN.

Tessa Martinez, outra jovem americana finalista, também viu o seu baile ser cancelado. Os pais da jovem decidiram aderir à festa do DJ Krasinski, decoraram a casa a rigor e até encomendaram um ramo de flores para oferecer à filha.

“Posso ter perdido a experiência típica de um baile de finalistas, mas ganhei um momento incrível com a minha família. Até os nossos vizinhos se juntaram à festa e dançaram” conta Tessa.

Maddie Schuetze, do Estado da Virgínia, conta que inicialmente ficou triste com o facto de não poder dançar com o namorado no baile, mas assim que soube desta festa ficou com o problema resolvido: danou com ele através de uma chamada de vídeo.

John Krasinski começou há três semanas um programa, gravado em casa, chamado “Some Good News”. Este é uma forma de partilhar histórias positivas durante a pandemia da Covid-19 e que pode ser visto nas redes sociais do ator.