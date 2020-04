Uma mulher de 30 anos foi atingida com um tiro no peito e os médicos acreditam que foram os implantes mamários que lhe salvaram a vida, mudando a trajetória da bala.

O caso aconteceu em 2018, em Toronto, no Canadá, mas só agora foi publicado o estudo sobre o caso, na revista de medicina SAGE.

A mulher chegou ao hospital à procura de ajuda, sem dores, estável e apenas com uma ferida na parte superior do peito esquerda. A lesão mostrava uma pequena lesão do lado esquerdo, mas, na parede torácica abaixo do peito direito, foi possível encontrar uma massa dura, semelhante a uma bala.

Ela estava a conversar. A equipa de trauma não conseguia acreditar no estado em que ela estava",explicou o cirurgião Giancarlo McEvenue em entrevista à CNN.

A confirmação de que a bala ainda se encontrava no corpo da mulher chegou com os resultados da radiografia, que mostravam também um costela fraturada e ar no implante do peito atingido.

A ferida causada pela entrada da bala estava no peito esquerdo, mas a fratura da costela estava do lado direito. A bala entrou na pele primeiro no lado esquerdo e depois fez ricochete no esterno até a mama direita e quebrou a costela do lado direito", pormenorizou o cirurgião.

O implante causou a mudança na trajetória da bala", conclui.

A paciente foi operada, os dois implantes foram retirados. A mulher teve depois alta e foi medicada com antibióticos.

No lado esquerdo está o coração e os pulmões. Se a bala tivesse atingido o peito, ela teria sofrido uma lesão muito mais séria e com risco de vida", disse McEvenue que explicou que terá sido então o implante a proteger o coração e a cavidade intratorácica.

Os detalhes do tiroteio não são ainda claros, a arma nunca foi recuperada e o atirador permanece desconhecido.

Este é um dos poucos casos registados na medicina em que um implante mamário tem um papel tão importante na vida de um paciente.