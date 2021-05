Uma equipa de resgate está desde domingo a tentar salvar uma baleia bebé encalhada no rio Tamisa, no sudoeste de Londres.

O animal, que se acredita ser uma baleia-de-minke bebé com três a quatro metros, foi visto pela primeira vez no domingo, perto da ponte Barnes.

Segundo noticia o The Guardian, as equipas de resgate conseguiram salvar a baleia inicialmente, mas esta acabou por escapar de uma bóia que a guiava enquanto era "rebocada" para um local seguro.

Esta segunda-feira, o animal foi visto a nadar entre Richmond e a alguns quilómetros ao longo do rio em Teddington, mas acredita-se que possa estar ferido.

Um porta-voz das autoridades adiantou que quando as equipas tentaram mover a baleia para uma parte mais profunda do rio Tamisa, o animal "mostrava comportamentos preocupantes e os peritos temem que não esteja bem".

O animal, que acabou por ficar encalhado na margem do rio, vai ter de ser eutanasiado, adiantam as autoridades.

Os mergulhadores da British Divers Marine Life Rescue afirmam que a condição do animal "está a deteriorar-se rapidamente" e um veterinário da equipa terá de "acabar com o seu sofrimento".

Assim que a baleia for desencalhada, uma equipa veterinária estará pronta para eutanasiar o animal e acabar com seu sofrimento. Entretanto, a equipa continuará a fazer o que puder para cuidar do animal nestas tristes circunstâncias", disse a equipa, em comunicado.