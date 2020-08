Duas baleias brancas, também conhecidas por belugas, conheceram finalmente a liberdade, depois de terem vivido durante 10 anos em cativeiro num aquário na China.

As duas baleias, Little Grey e Little White são, desde sexta-feira, as novas moradoras do primeiro santuário de mar aberto do mundo, que fica na Islândia.

"Little White e Little Grey são as primeiras, mas certamente não serão as últimas belugas que esperamos ter aqui em Klettsvik", disse à agência Reuters, Audrey Padgett, responsável pelo santuário marinho.

Mas o transporte das duas belugas não foi tarefa fácil e obrigou a equipa de veterinários a bastante concentração. Cada uma foi levada para o santuário com a ajuda de uma grua, que estava equipada com uma proteção acolchoada para poder suportar o peso dos animais - cada uma das baleias pode chegar a pesar uma tonelada.

Os dois animais chegaram da China, mas antes de poderem nadar em mar aberto tiveram de estar sob o olhar atento dos especialistas, que as prepararam para a sua nova vida.

As belugas tiveram ainda de ganhar peso para criar uma camada de gordura mais espessa, de forma a conseguirem suportar as águas frias do Ártico.