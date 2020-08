Um rapaz nigeriano, de 11 anos, tornou-se viral depois de ver publicado um vídeo onde aparece a dançar ballet descalço, à chuva, em Lagos, Nigéria. Agora, o jovem bailarino vê o seu talento recompensado, ao receber uma bolsa na prestigiada American Ballet Theatre, em Nova Iorque.

Anthony Mmesoma Madu cativou milhões de pessoas em todo o mundo com a sua dedicação. Mais de 15 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo, incluindo celebridades como Viola Davis e Cynthia Erivo.

Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love....despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ pic.twitter.com/LNyWD2ZoU0