Alfred, Ransom e Andrew. Estes são os nomes de três homens que passaram 36 anos atrás das grades por um crime que não cometeram, nos Estados Unidos.

Os três homens foram condenados a prisão perpétua em 1984, quando ainda eram adolescentes.

Foram acusados do assassinato de um jovem de 14 anos, morto a tiro na escola.

Na altura, afirmaram que não estavam na escola no momento do assassinato. Mas as declarações não foram suficientes.

No início deste ano, novas provas foram apresentadas por um dos presos.

O caso foi revisto e foram encontrados erros no processo: concluiu-se que os três homens foram condenados injustamente.

Alfred, Ransom e Andrew foram libertados e, para estes homens, a vida recomeça agora.