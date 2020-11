A China removeu esta terça-feira os últimos locais que permaneciam na lista de regiões de pobreza. Segundo a agência Reuters, Pequim descreveu este feito como o alcançar de uma longa política do presidente Xi Jinping, que pretendia erradicar a pobreza extrema no país até ao final do ano.

O governo chinês afirma que retirou da pobreza cerca de 93 milhões de pessoas desde 2013, e o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian, afirma que o país está preparado para ajudar outros países a desenvolverem programas semelhantes.

A China estabelece a sua própria definição de pobreza extrema, que é calculada num produto interno bruto per capita de quatro mil yuan por ano (cerca de 512 euros anuais), estabelecendo ainda outros fatores como acesso aos cuidados de saúde e à educação. Comparando com o Banco Mundial, que estabelece um limite diário de 1,60 euros para a medição mundial da pobreza, os objetivos chineses ficam aquém, com um valor diário de 1,28 euros a estabelecer o limiar da pobreza extrema no país.

Esta segunda-feira, as autoridades da prinvíncia de Guizhou, uma das mais pobres da China, anunciaram que os últimos nove condados tinham sido removidos da lista de pobreza extrema. Esta lista foi definida em 2014 e começou com 832 condados, chegando agora ao objetivo final.

O salário anual na pronvínica de Guizhou suboi para 11.487 yuan (perto de 1.472 euros), e as autoridades garantem que os resultados finais foram acompanhados pelo governo nacional.

A pronvíncia de Guizhou foi a última a apresentar resultados, seguindo-se às de Xinjiang, Guangxi, Ningxia Yunnan, Sichuan e Gansu, que também tinham condados com níveis de pobreza extrema.