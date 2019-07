O campo de refugiados Rohingya, em Cox's Bazaar, no Bangladesh, está a ser afetado por graves inundações, provocadas pela época de monções que atinge o país.

Cerca de 700 mil refugiados Rohingya, uma população de muçulmanos, vivem neste campo, no Bangladesh, desde que foram obrigado a fugir a perseguições no Myanmar.

Segundo os dados disponíveis, já morreram dois jovens e muitas outras crianças estão feridas. Mais de 750 centros de aprendizagem e 12 centros de proteção de crianças sofreram danos. As cerca de 26 mil crianças que vivem nestes campos estão agora impedidas de ir à escola. Segundo a UNICEF, a maioria das casas, feitas de bambu, não resistiu ao colapso, afetando mais de três mil famílias.

Partners are assessing damages in UNICEF facilities in all camps and providing kits to affected families.



But over 26,000 children are now estimated to be deprived of learning opportunities until the learning centres are repaired. #AChildIsAChild pic.twitter.com/UgnX5e6R5b