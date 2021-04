Um lagarto gigante subiu às prateleiras de um supermercado nos arredores de Banguecoque, na Tailândia. O réptil, com quase dois metros de comprimento, causou o pânico de clientes e funcionários da loja, que se esconderam atrás do balcão.

Nas imagens captadas por um dos funcionários é possível ver o animal trepar as prateleiras, derrubando várias caixas de produtos durante o processo, para o terror dos presentes.

De acordo com informações obtidas pela imprensa britânica, o animal, que terá surgido de um canal nas imediações do edifício, foi imobilizado por tratadores das forças policiais que acabaram por libertar no mato.