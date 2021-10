O Chaopraya Antique Café, perto de Banguecoque, na Tailândia, foi inaugurado em fevereiro, na margem do rio Chao Phraya, com uma arquitetura e uma decoração "ao estilo antigo". Mas, após uma recente tempestade tropical severa e fortes chuvas de monções, o nível das águas do rio aumentaram substancialmente. Junte-se a isso o efeito das marés e o resultado são inundações diárias.

No primeiro dia, os proprietários ficaram assustados. O que iriam fazer? Mas depois os clientes começaram a chegar e pareceram divertidos com a situação. Como se jantar no meio de um dilúvio fosse algo habitual.

O proprietário, que é o apresentador de televisão Titiporn Jutimanon, reconhece que estava preocupado com o que iria acontecer quando começaram as inundações. "Mas os clientes tiveram uma ótima reação. Eles estão felizes. Portanto, uma crise transformou-se numa oportunidade. Isso incentiva-nos a manter o restaurante aberto e a manter os clientes satisfeitos. ”

Impulsionado pelas partilhas nas redes sociais e pela comunicação social, o restaurante tornou-se tão popular que agora é preciso fazer uma reserva para conseguir uma mesa.

Os empregados - alguns usando galochas - caminham cautelosamente pelas águas que chegam a atingir a altura de 50 centímetros.

O proprietário apelidou a experiência de "surf hot pot". Isto porque, sempre que passa um barco a motor, as águas agitam-se e o jantar pode ficar um pouco mais "agitado".