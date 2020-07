Itália anunciou esta terça-feira que vai devolver a França uma obra atribuída a Banksy, uma homenagem às vítimas dos ataques terroristas em Paris, em 2015, roubada em 2019 e encontrada numa quinta perto de Roma.

Antes, a chamada "Porta de Banksy" será exposta no Palácio Farnese em Roma, que alberga a Embaixada francesa em Itália, na presença do embaixador Christian Masset e do procurador de Aquila, capital da região de Abruzzo (centro), onde a obra foi encontrada no início de junho.

A data e as condições do regresso a França não foram divulgadas.

De acordo com a agência italiana Agi, a obra poderia ficar na sede da UNESCO, em Paris, informação que não foi confirmada pelo organismo da ONU.

A obra atribuída ao famoso artista britânico Banksy tinha sido pintada em 2018 numa das saídas de emergência do Bataclan, localizada atrás da famosa sala de concertos, na passagem pela qual muitos espetadores do concerto Eagles of Death Metal tinham escapado, durante o ataque terrorista.

Feito com 'stencil' e tinta branca, o trabalho retrata uma figura feminina de aspeto triste, uma homenagem às vítimas no local onde 90 pessoas foram mortas em 13 de novembro de 2015, durante uma série de ataques extremistas na capital francesa e no subúrbio de Saint-Denis.

Os assaltantes tinham-se apropriado da obra de Banksy cortando a porta com uma rebarbadora, na madrugada de 26 de janeiro de 2019. A cena foi filmada por câmaras de videovigilância.

Seis pessoas foram detidas no final de junho em França durante uma vasta operação, liderada pelo Departamento de Investigação Criminal de Paris, nos Alpes e regiões centrais, ficando em prisão preventiva.

Dois dos detidos foram acusados de roubo e crime organizado, e os restantes quatro de ocultação de roubo, segundo fontes policiais e judiciais.

Em 10 de junho, a polícia italiana anunciou ter encontrado a porta, numa quinta na região de Abruzzo, durante uma operação conjunta da polícia francesa e da guarda italiana.

Banksy, que gosta de manter a identidade secreta, mas é um dos mais conceituados artistas plásticos no seu meio, pintou uma série de oito obras em Paris em junho de 2018, duas das quais foram roubadas: além da porta do Bataclan, também uma obra no parque de estacionamento no Centro Pompidou, que apresentou queixa.