O antigo presidente dos Estados Unidos acredita que, se as mulheres estivessem à frente dos destinos de todos os países do mundo, haveria uma grande melhoria nos níveis de vida. Obama diz que as mulheres são “indiscutivelmente melhores” líderes que os homens. Uma opinião transmitida durante uma conferência sobre liderança, em Singapura.

Barack Obama diz mesmo que a maior parte dos problemas do mundo são provocados pelas pessoas que estão em posições de poder. Sobretudo homens.

Mulheres, quero que saibam uma coisa: vocês não são perfeitas, mas posso dizer-vos que é praticamente indiscutível que vocês são melhores que nós”, disse Obama, citado pela BBC.

Tenho a certeza absoluta que, se durante dois anos, todas as nações do mundo fossem geridas por mulheres, veríamos uma melhoria significativa em quase tudo.”

Na mesma conferência, Obama foi questionado se pondera voltar à vida política. Respondeu que acredita que os líderes se devem retirar quando acharem que está na altura.