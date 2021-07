Barack Obama celebra 60 anos na próxima quarta-feira, dia 4 de agosto, e, para celebrar o número redondo, está a organizar a festa do ano, ao ar livre.

Na lista de convidados estão dezenas de familiares e amigos e constam nomes como Oprah Winfrey e George Clooney, segundo o site The Hill.

A festa do 44º presidente americano vai decorrer na propriedade da família, na ilha de Martha´s Vineyard, localizada a sul do Massachusetts, e parece que não vai ter limites em termos de custos.

O evento privado será pago com fundos pessoais da família e os convidados terão de fazer um teste à covid-19.

Na semana passada, Barack Obama anunciou um novo livro, em conjunto com Bruce Springsteen, com o título Renegades: Born in the USA.

O livro é baseado no podcast que ambos fizeram em conjunto no Spotify.