Barack Obama foi à COP26, que decorre em Glasgow, na Escócia, defender as nações insulares e lembrar que as suas histórias de sobrevivência perante a subida do nível do mar foram determinantes para o Acordo de Paris, em 2015.

O antigo presidente dos Estados Unidos lembrou, igualmente, a sua infância no arquipélago do Havai e pediu urgência na atuação dos líderes mundiais.

Fui moldado pela minha experiência de crescer no Havai. Temos de agir agora para ajudar na adaptação e resiliência", afirmou na conferência do clima.

Mas Obama também foi confrontado por estas nações, nomeadamente sobre o falhanço dos Estados Unidos e de outros países ocidentais em cumprir a ajuda de 100 mil milhões de dólares anuais para combater a crise climática.

