O presidente norte-americano, Donald Trump, respondeu esta terça-feira à ex-primeira-dama Michelle Obama que só está na Casa Branca graças ao trabalho do seu marido, o antigo presidente Barack Obama.

Michelle Obama, que foi uma das estrela do dia no arranque da Convenção Democrata, na segunda-feira (madrugada de hoje em Portugal), considerou Donald Trump "o Presidente errado" para os Estados Unidos.

Na sua conta na rede social Twitter, Trump respondeu que alguém tem de explicar a Michelle Obama que ele não estaria na “bela Casa Branca” hoje se não fosse “pelo trabalho feito pelo marido dela”.

Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama. Biden was merely an afterthought, a good reason for that very late & unenthusiastic endorsement.....