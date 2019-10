Em dia de greve geral na Catalunha, a polícia de Barcelona e vários manifestantes envolveram-se em confrontos na capital daquela região espanhola.

Os protestos na Catalunha duram há cinco dias, mas esta sexta-feira fica marcada por uma escalada na situação. A polícia espanhola já fez algumas detenções.

Cargas de la policia pic.twitter.com/JlFV47Strs — Jessica Mouzo (@CinzasNoPeto) October 18, 2019

Dezenas de milhares de pessoas vindas de toda a Catalunha participam no centro de Barcelona numa grande manifestação convocada pelos sindicatos independentistas contra a condenação dos políticos envolvidos na tentativa separatista de 2017.

A concentração tem lugar no Passeio de Grácia, no centro de Barcelona, num dia de “greve geral” na Catalunha convocada por esses sindicatos e conta com milhares de pessoas vindas a pé em seis “Marchas pela Liberdade” saídas na terça-feira de diferentes cidades da comunidade autónoma.

Inicialmente forma anunciadas cinco “marchas”, mas uma sexta formou-se quinta-feira à noite, organizada pelos CDR (Comités de Defesa da República).

À cabeça da manifestação está um cartaz com a palavra de ordem “Pelos direitos e liberdades, greve geral” com o logótipo dos sindicatos que convocaram a concentração.

A atmosfera é de festa e convívio com pessoas de todas as gerações e com vários cartazes a pedir a “libertação dos presos políticos”.

Os independentistas consideram que os condenados pelo Tribunal Supremo são “presos políticos”, enquanto os defensores da unidade de Espanha afirmam que se trata de “políticos presos”.

Nos últimos quatro dias, grupos de jovens independentistas têm enfrentado a polícia de forma violenta nas ruas do centro da cidade, provocando estragos em montras, esplanadas, contentores e automóveis.

Os movimentos de protesto começaram na segunda-feira, depois ser conhecida a sentença contra os principais políticos catalães responsáveis pela tentativa de independência em outubro de 2017.

Os juízes decidiram condenar nove deles a penas até 13 anos de prisão por delitos de sedição e peculato.

Depois do anúncio da sentença, os independentistas têm feito cortes de estradas e de vias de caminho-de-ferro um pouco por toda a Catalunha.

A AENA, entidade responsável pela gestão dos aeroportos espanhóis, garante que a situação do aeroporto de Barcelona encontra-se, pelo menos para já, a funcionar normalmente, mas a verdade é que as companhias aéreas já cancelaram 55 voos dos 1000 previstos e que existem centenas de passageiros a ser prejudicados. No que toca às linhas ferroviárias, os sevriços mínimos também estão a ser asegurados e cumpridos. O mesmo se aplica no caso do metro e dos autocarros.

O templo da Sagrada Família, em Barcelona, também foi obrigado a cancelar todas as visitas previstas para esta sexta-feira. Numa publicação na rede social Twitter, explicam que existe um grupo de manifestantes barricado junto à entrada para a basílica e que só vão abrir portas quando conseguirem garantir a segurança e a qualidade da visita.