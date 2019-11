/ AM

Mais de duas centenas de manifestantes convocados pelos Comités de Defesa da República cortaram esta noite as vias de acesso à Diagonal de Barcelona, uma das vias principais da cidade, derrubando contentores do lixo que impedem a circulação automóvel.

Por outro lado, a via principal estava completamente ocupada por uma marcha que se dirige em direção à zona do estádio do Barcelona.

Os manifestantes são acompanhados, à frente e atrás da marcha, por elementos da polícia nacional e da guarda urbana.

Os Comités de Defesa da República, que usam as redes sociais para mobilizar os independentistas, juntaram-se, desta forma, às mobilizações convocadas pela plataforma independentista "Tsunami Democrático", e marcaram também para esta noite concentrações em zonas centrais e de grande circulação automóvel da capital catalã.

Os manifestantes gritam palavras de ordem como “Fora as forças de ocupação” e “Libertação para os presos políticos”.