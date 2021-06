Uma mulher, empregada de um bar em Sant Andreu de la Barca, em Barcelona, cortou o pénis do chefe, para se defender de uma agressão sexual que estaria prestes a ser vítima.

Segundo noticia o El País, a mulher, natural do Bangladesh, entrou na esquadra da polícia cerca das 00:00 desta segunda-feira e confessou o crime.

A mulher, que acabou por ser detida pelas autoridades, alertou que o gerente do bar onde trabalhava a obrigou, em várias ocasiões, a manter relações sexuais não consentidas. Na noite de segunda-feira, o homem terá tentado novamente, mas a vítima defendeu-se com uma faca e amputou uma parte do pénis do agressor.

As autoridades foram chamadas ao local e o ferido transportado de urgência para o Hospital Bellvitge, onde permanece internado. A polícia aguarda pelo depoimento do agressor para o acusar do crime de agressão sexual.

Já a empregada, continua detida nas instalações da polícia em Martorell e está acusada de um crime doloso.