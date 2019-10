Um homem, detido pelas autoridades de Barcelona, foi filmado a sair do carro da polícia depois de ter partido o vidro do veículo à cabeçada. O homem conseguiu subir para o tejadilho do carro, onde foi novamente imobilizado pelos agentes.

O momento foi registado esta segunda-feira na cidade catalã, em Sant Vicenç dels Horts.

A polícia terá sido chamada para responder a um desacato violento entre dois homens, com armas brancas envolvidas, conta o El Periodico.

Os Mossos d’Esquadra, a polícia de Barcelona, foram alertados por vizinhos para os desacatos, que aconteciam na rua, cerca das 20:30 horas. Chegados ao local, os dois envolvidos tinham desaparecido.

Um deles apresentou-se, pouco depois, num centro de saúde, com ferimentos provocados por uma faca. O outro foi intercetado por civis numa estação de comboios local.

Foi então que colocaram este segundo no interior da viatura e o viram sair da mesma após quebrar o vidro da janela com a cabeça.

As autoridades vieram, entretanto, esclarecer que colocaram o homem no carro da polícia porque este corria o risco de ser agredido pelos vários populares que, no local, assistiam à detenção.