Procurar barcos em ruínas no eBay já era um ritual para Simon Robins, que tem como hobbie recuperar velhos navios.

Mas houve um dia em que a sua esposa e sócia Gemma chegou a pensar que le poderia estar a levar a sua ‘paixão’ longe demais quando ele sugeriu que comprassem um antigo navio da II Guerra Mundial, que apareceu no site de leilões em janeiro.

Perante o entusiasmo de Simon com o resgate do navio contruído pela Marinha Real do Reino Unido em 1943, Gemma concordou em ir vê-lo.

Poucos dias depois, o casal pagou 9.140 dólares pelo navio, conhecido como L1392.

Eu realmente não queria o navio, mas quando pesquisei a sua história, percebi que era um barco com um significado muito especial e que não há muitos no mundo assim”, contou Gemma à CNN Travel.

Veja o vídeo: