Homens armados, não identificados, realizaram uma série de ataques este domingo em Barga, na província de Yatenga, no Norte no Burkina Faso, que resultaram em 43 mortos, anunciou o Governo do país.

Os ataques de domingo aconteceram nas aldeias de Dinguila e Barga, que provocaram ainda seis feridos, que foram encaminhados para o Centro Hospitalar Regional de Ouahigouya, onde foram atendidos e tratados, declarou o Governo.

Os ministros do Estado responsáveis pela Defesa Nacional e Administração do Território foram enviados a Barga para se fazer o balanço da situação e ser dado apoio direto às pessoas.