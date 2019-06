Dezenas de bombeiros combatem um grande incêndio que atingiu um bloco de apartamentos em Barking, Londres.

A London Fire Brigade publicou no Twitter que se encontravam no local 15 equipas de intervenção, compostas por 100 operacionais.

As causas do incêndio ainda estão por apurar e, por enquanto, não está confirmado a existência ou não de feridos.

Já circulam nas redes sociais várias imagens e vídeos.

We've currently got 15 fire engines and around 100 firefighters attending a fire at a block of flats in #Barking. Ground floor to the sixth floor are alight. https://t.co/fHtGyRtbgD pic.twitter.com/NXqaCuWDO2 — London Fire Brigade (@LondonFire) 9 de junho de 2019





Fire at Barking river side @LondonFire need help pic.twitter.com/eR42R3QxZt — SaKuKrish (@sakukrish) June 9, 2019