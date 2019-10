Um homem barricou-se num museu em Saint-Raphael, no sul de França, depois de ter escrito ameaças em árabe nas paredes do edifício, avança a imprensa francesa.

O alerta, segundo o Le Figaro, foi recebido pelas autoridades pelas 7:30 desta quarta-feira. Foram mobilizados para o local agentes da guarda de elite da polícia francesa, bem como uma equipa de minas e armadilhas.

Até ao momento, não foi possível apurar se o homem está armado nem se há reféns.

Segundo o Figaro, uma das inscrições - cuja tradução precisa ainda de ser confirmada por um perito - diz que "o museu vai tornar-se um inferno". As frases são visíveis no exterior do edifício.

A polícia do departamento de Var indicou apenas no Twitter que há uma intervenção a decorrer no centro da cidade, sem fornecer detalhes.

#Intervention de police rue de la vieille église à St Raphaël.

Circulation difficile. Evitez le secteur.

Merci de ne pas gêner le travail des policiers et ne relayez pas de fausses informations. pic.twitter.com/Q24YjQhRkY — Police Nationale 83 (@PoliceNat83) 23 de outubro de 2019

O museu de arqueologia de Saint-Raphael é um espaço com cerca de 800 metros quadrados.