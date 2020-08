As temperaturas recorde registadas durante este verão na Sibéria estão a produzir uma expansão a uma velocidade sem precedentes da Depressão de Batagaika, mundialmente conhecida como o “portão para o submundo”.

A cratera de Batagaika no Este siberiano da república de Sakha foi formada nos anos sessenta depois de o estado ter ordenado o corte da floresta que a rodeava. A ausência da biosfera fez com que a terra se “afundasse”.

Atualmente a maior depressão do mundo, com um quilómetro de largura e 100 metros de profundidade, a cratera continua a crescer e a expandir-se devido ao aquecimento global e ao derretimento do solo permanentemente congelado da região.

Extreme heat again on the fringe of Arctic.



We are looking at temperatures 15-20 °C warmer than normal in Northern Siberia for consecutive days.

Wildfires continue to rage and sea ice continues to deplete.

