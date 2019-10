/ AM

Uma rixa na rambla de Gorg de Badalona, em Barcelona, fez um morto e dois feridos grave no domingo à noite, avança a imprensa espanhola. Na sequência desta rixa, em que várias pessoas se atacaram com catanas, tacos de basebol e facas, foram detidas nove suspeitos, todos de nacionalidade paquistanesa.

A agressão aconteceu cerca das 22:00, perto da estação de metro de Gorg, no bairro de La Salut. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram a violência do ataque e os agredidos a entrar na estação gravemente feridos.

A polícia catalã está a investigar a rixa que, segundo o presidente de Badalona, Álex Pastor, em declarações à TV3, envolveu mais de 30 pessoas e terá sido um ajuste de contas entre dois grupos de paquistaneses, um da Cidade Velha de Barcelona e outro de Badalona, por causa do território do tráfico de droga.

#Escalofriante video de la #RiñaTumultuaria ocurrida hoy en #Badalona (BCN) entre hombres de nacionalidad Pakistaní.



Cuchillos, katanas, hachas y bates de béisbol...#Tremendo pic.twitter.com/E1zqic8QmL — CPU Policías Unidos (@CPU_Police) October 28, 2019

Na noite de domingo, a polícia catalã levou a cabo várias operações contra grupos paquistaneses que se confrontavam nas ruas, disputando o domínio de determinadas zonas.