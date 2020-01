A Austrália está a ser consumida por incêndios florestais há mais de quatro meses. Já arderam mais de oito milhões de hectares de mato e floresta, o equivalente a uma área superior ao tamanho da Suíça.

Paisagens inteiras dizimadas. Para além da vegetação, que ficou reduzida a cinza, a Universidade Sydney estima que, entre mamíferos, pássaros e repteis, mais de 480 milhões de animais tenham morrido.

Um vídeo partilhado na conta de Facebook The “New” Batlow mostra o massacre executado pelo inferno de chamas australiano. As imagens foram captadas ao longo de uma estrada, onde, em escassos metros, se pode ver centenas de carcaças de animais perdidas no maio das cinzas.

Uma publicação que conta já com quase sete milhões de visualizações e demonstra na força do catástrofe que está a dizimar habitats inteiros, na Austrália.

Absolutamente desconcertante conduzir até Batlow, esta manhã. Nunca vi nada assim. Desculpem ter de partilhar estas imagens. É completamente devastador. A pior coisa que alguma vez vi. A história tem de ser contada”, descreve o dono da conta enquanto filma.

Além do vasto número de animais, já morreram 25 pessoas nos incêndios que estão a assolar o território australiano. Vitória e Nova Gales do Sul têm sido as áreas mais afetadas pela catástrofe. No total, cerca de duas mil casas já foram destruías pelas chamas.