O grupo químico e farmacêutico alemão Bayer comprometeu-se esta quarta-feira a indemnizar grande parte dos milhares de pessoas que o processaram nos EUA, devido ao herbicida glifosato, em mais de 10,9 mil milhões de dólares (9,7 mil milhões de euros).

A informação foi divulgada pela imprensa alemã e na base do caso estão as acusações ao glifosato de ter efeitos cancerígenos.

A empresa já reagiu, e afirma que "estes acordos vêm clarificar os funcionários, os clientes e os donos, e permite à Bayer focar-se totalmente no futuro".

These agreements will bring clarity to employees, customers and owners and enable Bayer to fully focus on the future.