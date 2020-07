A princesa Beatrice, neta de Isabel II, casou esta sexta-feira, numa cerimónia privada, no Castelo de Windsor.

A filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson casou com o magnata italiano Edoardo Mapelli Mozzi, de 35 anos

O casal estava noivo desde setembro, mas a pandemia de Covid-19 acabou por interferir nos preparativos da cerimónia, que estava inicialmente marcada para maio.

O palácio de Buckingham confirmou à CNN o casamento, esta sexta-feira, sem ter comunicado a nova data previamente.

A cerimónia de casamento privada da Princesa Beatrice e do Sr. Edoardo Mapelli Mozzi teve lugar às 11:00 de sexta-feira, do 17 de julho, na The Royal Chapel of All Saints no Castelo Real de Windsor", avançou o palácio de Buckhingham, em comunicado"