O que vê nesta imagem? Vê uma imagem estática ou com movimento? A imagem que está a dar que falar na Internet esta semana mostra uma esfera a deslizar sobre uma coluna e, apesar de ser estática, transmite a ideia de movimento.

O desenho, criado por Beau Deeley, foi publicado no Twitter por Alice Proverbio, uma professora de neurociência cognitiva da Universidade de Milano Biccoca, Itália.

Quando partilhou esta imagem, Alice Proverbio pretendia testar os cérebros dos utilizadores e as perspetivas diferentes daquilo que se consegue percepcionar. A professora explicou que, por vezes, o cérebro é enganado para dar perspetivas diferentes daquilo que observa. É por isso que, neste caso, muitos pensam que a imagem se está a mover.

No Twitter, a especialista afirmou que existem duas áreas do cérebro responsáveis por este efeito: uma designada V5, que se dedica ao processamento do movimento, e outra designada V4, que processa a cor e a forma. Ora, quando os neurónios V4, que processam a cor e a forma, estão muito saturados, são ativados os neurónios V5, que processam o movimento.

“A V5 (ou MT) é a área dedicada ao processamento de movimento, enquanto a V4 processa a cor e a forma. Os neurónios V4 estão tão saturados que a base dos neurónios V5 dispara a sua atenção e interpreta a imagem como um sinal sensorial atual.”

V5 (or MT) is the cortical area devoted to motion processing, while V4 is devoted to color and shape (like the pentagon) processing. V4 neurons are saturated so much that the basal/rest firing rate of MT neurons is interpreted as an actual sensory signal — Alice Proverbio (@AliceProverbio) 12 de outubro de 2018

No fundo, explicou a professora, o efeito de movimento é o resultado de uma competição entre os diferentes neurónios das áreas V5 e V4. Quando o córtex visual recebe um sinal diferente ativam-se outros processos que mudam a forma como o cérebro processa a informação. Qualquer variação, independentemente do modo ou da distância a que se observa a imagem, poderá alterar a forma como uma pessoa percepciona este tipo de ilusão ótica.

“Basicamente, a interação entre o V4 e o V5 representa um exemplo de uma competição dentro do córtex visual. Sempre que um sinal é atenuado ou suprimido por qualquer razão outros sinais têm a possibilidade de serem representados por níveis cognitivos superiores e conseguem interagir com a consciência perceptiva.”

It basically represents an example of Competition within the visual cortex, whenever a signal is attenuated or suppressed for whatever reason other inputs get the chance to be represented at higher cognitive levels, thus accessing percipient awareness — Alice Proverbio (@AliceProverbio) 12 de outubro de 2018

A professora frisou que nem todas as texturas com cor provocam movimentos com ilusão de ótica e a direção em que se pode ver a imagem depende também das sombras presentes.

Mas se não conseguir observar nenhum movimento na imagem tente vê-la num ecrã suficientemente grande. Alice Proverbio afirma que a ilusão deve ser vista num ecrã grande e não no telemóvel e a visualização depende também da distância a que vê a imagem.

Depende do tamanho do ecrã (do computador ou do telemóvel), de onde estás a ver a imagem, a distância a que está da imagem e a forma como está atento.”

A professora partilhou ainda outras imagens que apresentam uma ilusão de ótica semelhante.