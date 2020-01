Um bebé de um ano foi baleado na cabeça após uma disputa de arma entre os pais, na noite de segunda-feira, nos Estados Unidos.

A criança encontra-se internada em estado grave num hospital de Chicago, no Illinois.

O casal foi acusado de maus-tratos e de obstrução à justiça, por ter mentido e destruído provas.

Travis McCoy, 26 anos, e Adriana Smith, 28, disputavam a arma na sequência de uma discussão, quando esta disparou acidentalmente. A bala fez ricochete e atingiu de raspão a cabeça do bebé.

O pai levou de imediato o filho ao hospital, mas mentiu à polícia sobre as circunstâncias do incidente, dizendo que a criança tinha sido atingida por um disparo na rua. No entanto, as autoridades confirmaram que não houve qualquer tiroteio.

O casal vai ser presente a juiz para aplicação das medidas de coação.